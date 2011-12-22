Грищенко знайшов «панацею від роздвоєння національної особистості»

Україна може стати мостом між Заходом та Сходом, розбудовуючи відносини з Євросоюзом і Росією, вважає міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, у статті в газеті „День” К.ГРИЩЕНКО зазначає: “Шукаючи оптимальний баланс по лінії Схід-Захід, Україна робить сьогодні те, що назавтра стане нагальною потребою для всієї Європи. І тому наш діалог із Росією важливий не лише в двосторонньому, але й загальноєвропейському контексті”.

На його думку, задля продовження історії свого успіху Європі важливо навчитися поєднувати поглиблення інтеграції із розширенням європейських горизонтів.

„У той час як фінансовий та технологічний ресурс нашого континенту знаходиться на Заході, його енергетичний та природний ресурс перебуває на Сході. Поєднання цих ресурсів зробить сильнішим і Захід, і Схід. А для України принесе давно бажану, вистраждану панацею від роздвоєння національної особистості”, - наголошує К.ГРИЩЕНКО.

Торкаючись українсько-російських взаємовідносин, він пише, що українсько-російський діалог просувається складно, водночас, він не повинен сприйматися як гра із нульовою сумою.

„Протягом року в українсько-російських відносинах було декілька принципових досягнень, головне з яких - приєднання України до зони вільної торгівлі СНД. Природний драйв пострадянських економік до об’єднання ресурсу - це позитивна, об’єктивно необхідна річ, яка, принаймні у випадку України, не суперечить ні її європеїзації, ні модернізації”, – наголошує міністр.