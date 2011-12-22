Лідери білоруської опозиції принесли букет троянд для активісток Femen

Лідери білоруської опозиції принесли до Посольства України в Мінську букет червоно-білих троянд для активісток руху Femen.Як повідомляє Бі-Бі-Сі, в групі з 15-30 осіб були присутні кандидат у Президенти Білорусі Володимир НЕКЛЯЄВ, політв'язні Сергій КАЗАКОВ, Дмитро ДРОЗД і Павло ВИНОГРАДОВ та інші активісти опозиції.

Як повідомляють в Femen, ніхто з українського посольства їх не зустрів, і букет довелося залишити в огорожі. Незабаром його понесли в невідомому напрямі співробітники Департаменту охорони Білорусі.

"Ми хотіли передати для українських дівчат, яких тут, у Білорусі, жорстоко образили, знущалися, цей букет – знак нашого захоплення їхньою мужністю і нашої глибокої подяки, - заявив В.НЕКЛЯЄВ. - Нехай в Україні знають, що не всі білоруси мовчки ковтають будь-яке беззаконня і безчинства. Що ми не покірне стадо, над яким можна глумитися".

Як повідомлялося, активістки Femen були затримані білоруською міліцією в прикордонній зоні в селі Беки Гомельської області й доставлені до Єльського РВВС.

Раніше, 19 грудня, три активістки Femen, оголившись до пояса перед входом до будівлі КДБ Білорусі, впродовж кількох хвилин тримали плакати з написами: Freedom to political prisoners («Свободу політичним в'язням») і «Живе Білорусь!». Це ж гасло, «Живе Білорусь!», вони скандували.

Акція була приурочена до роковин розгону опозиційного мітингу 19 грудня 2010 року, учасники якого були не згодні з офіційними підсумками президентських виборів.

Після закінчення акції охорона будівлі КДБ затримала оператора газети «Наша ніва» Тетяну ГАВРИЛЬЧИК і незалежного фотографа Юлію ДОРОШКЕВИЧ. Була затримана також оператор Femen громадянка Австралії Кітті ГРІН. К.ГРІН депортували до Литви, журналістів відпустили ввечері.

За інформацією лідера руху Femen Ганни ГУЦОЛ, у Білорусі активісток організації Femen побили, обстригли волосся, забрали у них документи і телефони. У результаті вони опинилися в півтора кілометрах від українського кордону, вийшли до села Беки, де звернулися до місцевих жителів. Згодом приїхала міліція і забрала їх у відділення.

Близько години ночі 21 грудня до Єльського РВВС прибув із Мінська консул України з копіями паспортів дівчат. Їх депортували на батьківщину через пункт пропуску «Нова Рудня». Зараз вони в Україні.