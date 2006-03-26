Ківалов вважає, що СБУ заплуталась

Колишній голова Центральної виборчої комісії Сергій КІВАЛОВ вважає безпідставними обвинувачення, висунуті Службою безпеки України Олександру СКОПУ, який був начальником Управління інформаційного забезпечення ЦВК під час президентських виборів 2004 року.

Про це С.КІВАЛОВ заявив сьогодні в інтерв`ю кореспонденту УНІАН у Києві. Нагадаємо, колишній начальник Управління інформаційного забезпечення ЦВК О.СКОП був затриманий СБУ за підозрою в махінаціях з інформаційною системою «Вибори» під час обрання Президента в 2004 році.

«Він (О.СКОП) у нас працював у другому турі. Скарги всі були на перший тур. Я думаю, що тут якесь непорозуміння… Заплуталися… М`яко кажучи», - сказав колишній голова ЦВК. Пояснюючи свою відповідь, С.КІВАЛОВ сказав: «Чому? Тому що мені сказали, що шукають іншого, КОТКОВА шукають, а затримали цього. Загалом, така чехарда».

С.КІВАЛОВ додав, що нині ніхто не займається питанням про нібито роботу транзитного серверу під час президентської кампанії 2004 року. С.КІВАЛОВ припустив, що, «мабуть, після виборів детальніше розбиратимуться».

Разом з тим, відповідаючи на запитання, чи мав він сам якесь відношення до Управління інформаційного забезпечення ЦВК, С.КІВАЛОВ відповів, що «він (О.СКОП) був сам начальником управління, командувати він міг тільки сам собою. Я технічним управлінням не займався. У мене був секретаріат. А це управління входило в секретаріат…».

Водночас, С.КІВАЛОВ вважає, що інформація про наявність нібито транзитного серверу «придумана штучно». «Я вам хочу сказати, - пояснив С.КІВАЛОВ, - він (транзитний сервер) ніяких юридичних наслідків не несе. Якби навіть це було, то ніяких юридичних наслідків немає, тому що ЦВК підбиває підсумки не за сервером, не за тією інформацією, яка зосереджена в цьому Управлінні (інформаційного забезпечення ЦВК – УНІАН), а за печатками, за протоколами з мокрими печатками».

На запитання, чи викликали його для дачі пояснень до правоохоронних органів, С.КІВАЛОВ відповів, що останній раз давав пояснення відповідним відомствам, приблизно, 1,5 роки тому.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня 2006 року Шевченківський районний суд м. Києва узяв підписку про невиїзд з колишнього начальника Управління інформаційного забезпечення ЦВК О.СКОПА, який був затриманий СБУ за підозрою в махінаціях з інформаційною системою «Вибори» під час обрання Президента в 2004 році.

Представники в суді Головного слідчого управління СБУ і Генеральної прокуратури наполягали на арешті О.СКОПА, проте суд не знайшов підстав для задоволення цих клопотань.

На даний момент О.СКОП працює проректором Одеського гуманітарного університету. Він обвинувачується в зловживанні службовим положенням і втручанні в роботу комп`ютерної мережі Центральної виборчої комісії під час виборів Президента України в 2004 році.

Нагадаємо, 2 грудня 2004 р. у Верховному Суді України, який розглядав скаргу кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА на рішення ЦВК про оголошення Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України, зачитали заяву керівника підприємства “Проком” Галини МАДРУСОВОЇ, яке обслуговувало електронну аналітичну систему “Вибори” в ЦВК. Зокрема, керівник підприємства “Проком” стверджувала, що під час першого і другого туру виборів Президента України в 2004 році система поводилася нетипово, працювала зі збоями і затримками, що може свідчити про зовнішнє втручання в неї сторонніх осіб.

3 грудня 2004 р. ВСУ визнав недійсними результати голосування 21 листопада і призначив переголосування другого туру виборів Президента України. СБУ порушила кримінальну справу за фактом втручання в електронну систему "Вибори".

31 березня 2005 р. тодішній голова СБУ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Служба безпеки України встановила осіб, причетних до створення транзитного серверу ЦВК, що дозволяло колишній владі маніпулювати результатами голосування під час президентських виборів 2004 року.

За інформацією ЗМІ, голова СБУ Ігор ДРІЖЧАНИЙ повідомив, що 23 березня 2006 року Служба безпеки затримала перших фігурантів справи про так званий транзитний сервер. В ході слідства, сказав І.ДРІЖЧАНИЙ, "було встановлено, що під час виборів Президента 2004 року відбувалися маніпуляції в інформаційно-аналітичній системі "Вибори" як в першому, так і в другому турах голосування". За його словами, можна визнавати достовірним, що в роботу сервера втручалися ззовні, "причому робилося це при участі або за згодою посадовців ЦВК, відповідальних за її (систему «Вибори») експлуатацію". За словами голови СБУ, "при тестуваннях системи "Вибори" інформація передавалася через сервер ритмічно і швидко, практично, секунда в секунду". "А ось під час виборів (як у першому, так і в другому турах) затримки в передачі інформації з деяких позицій становили від 2 до 24 годин", - сказав він.

Протоколи передачі інформації були умисно знищені, проте, за словами І.ДРІЖЧАНОГО, "фахівцям вдалося відновити дані, і з`ясувалися дуже цікаві деталі". "Затримувалася тільки та частина інформації, яка містила відомості про серйозну перевагу голосів на користь кандидата ЮЩЕНКО", - сказав І.ДРІЖЧАНИЙ. Він також висловив припущення, що "електронні дані, одержані в режимі реального часу, могли когось не влаштовувати, а тому затримувалися, не оприлюднювалися", а при цьому "на виборчі дільниці могли йти команди про каруселі, мертві душі тощо".

Голова СБУ підкреслив, що "рекомендації, підготовлені за матеріалами СБУ, враховані при організації нинішніх виборів, що робить неможливим повторення подібних порушень в майбутньому".