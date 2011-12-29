Литвин бідкається, що цілий рік жив як на вулкані

Протягом року, за даними міліції, в Україні відбулося близько 160 тисяч різного роду маніфестацій, акцій, пікетувань, повідомив в інтерв’ю газеті «Комсомольская правда в Украине» голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, все це не могло не вплинути на роботу парламенту.

В.ЛИТВИН, відповідаючи на запитання про те, яким був 2011 рік для ВР, сказав: «Є відома істина: коли знаходишся у розпеченій лаві, температуру свого тіла не відчуваєш. Приблизно це я відчував протягом року, що минає, перебуваючи в парламентському вулкані, що постійно вивергається».

За його словами, щоб зрозуміти, яким цей рік був для парламенту, «необхідно порівняти його з тим, яким він був для країни». «А він був дуже складним, роком виживання, роком вибору без вибору. Але головне, що у нас всіх вистачило здорового глузду при безлічі конфліктних точок утримати ситуацію в рамках розсудливості. Незважаючи на те, що протягом року, за даними міліції, у країні сталося близько 160 тисяч різного роду маніфестацій, акцій, пікетувань тощо», - підкреслив він.

Як відзначив В.ЛИТВИН, особливістю роботи Верховної Ради цього року «була практично стовідсоткова підтримка ініціатив і пропозицій, які виходили від Президента і уряду». «Такого ще ніколи не було, щоб рішення ухвалювалися, що називається, з коліс. Парламент забезпечив режим найбільшого сприяння для роботи виконавчої влади», - додав він.

В.ЛИТВИН визнав: «Зрозуміло, Верховна Рада має не просто штампувати пропоновані урядом законопроекти, а служити фільтром для того, щоб ухвалювані рішення відповідали запитам суспільства. Але поки що, на жаль, освячуючи те або інше рішення, ми дуже часто не враховуємо весь комплекс проблем, що стоять перед країною». «І ці точкові закони іноді було б краще зовсім не приймати, бо навіть найкорисніші з них у загальному контексті часом не спрацьовують. А все тому, що немає стратегічного бачення», - додав він.

На запитання, чи задоволений він роботою парламенту за рік, що минає, В.ЛИТВИН відповів: «Виходячи з того, як почувають себе люди, звичайно ж, ні. Проте потрібно розуміти: причина цього у тому, що парламент, як і наше суспільство в цілому, розколений». За його словами, «ніхто ж не закликає любити владу, але потрібно поважати свою країну». При цьому він додав, що «у нас же відбувається боротьба на взаємне знищення і простежується наполегливе небажання виходити на розумну розмову, цивілізований діалог».

«Ніхто не збирається стверджувати, що в країні все добре і безпроблемно. Однак, з другого боку, безупинно твердити, що все виключно погано, означає перекреслювати життя 46 млн. людей. Вони ж живуть, працюють, дбають про дітей і будують плани, пов`язані з країною, в якій народилися! Політики ж хочуть вщент зруйнувати і дорватися до влади», - заявив В.ЛИТВИН.