До Тимошенко нікого не пускають

Соратники та адвокати Юлії Тимошенко, яку етапували до жіночої колонії Харкова, досі не змогли з нею зустрітися і не знають, як екс-прем`єр провела в колонії новорічну ніч.

"Ми не знаємо, як Юлія Тимошенко зустріла Новий рік, ми не знаємо, як вона себе почуває. Зустрітися з нею ні адвокатам, ні народним депутатам не вдалося", - повідомила РІА Новинив неділю прес-секретар харківського відділення "Батьківщини" Юлія Германова

"Зустрітися з нею нікому не дозволяють, кажуть, що зараз святкові дні - приходьте після 3 січня", - додала вона.