Служба в органах самоврядування адаптується до державної

про службу в органах місцевого самоврядування

Київ. 5 січня. УНІАН. З метою інформування громадськості Міністерство юстиції оприлюднило проект закону "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, законопроект був розроблений міністерством в рамках проведення в країні адміністративної реформи та схвалено урядом 21 грудня 2011 року.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, метою проекту закону є оптимізація управлінської діяльності в органах місцевого самоврядування. Зокрема, реформування системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації посадових осіб, оновлення методологічного і регулятивного фундаменту правового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування.

Крім того, пропонується адаптувати основи служби в органах місцевого самоврядування до Закону України “Про державну службу” - умови вступу на службу в органи місцевого самоврядування, порядок її проходження та припинення, правовий статус службовців органів місцевого самоврядування, засади їх соціального і правового захисту.

Реалізація закону має сприяти побудові в Україні професійної та ефективної служби в органах місцевого самоврядування, яка забезпечуватиме ефективну діяльність органів місцевого самоврядування та надання якісних послуг громадянам.

З проектом можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції в рубриці «Обговорюємо законопроекти».

Прес-служба нагадує, що в Україні триває адміністративна реформа, ініційована Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

26 лютого 2010 року глава держави утворив Робочу групу із законодавчого та інституційного забезпечення реформ Комітету з економічних реформ, яку очолив міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ.

У рамках першого етапу адміністративної реформи, що тривав протягом 2011 року, відбулася оптимізація системи центральних органів виконавчої влади та державної служби.

У рамках другого етапу планується оптимізувати систему місцевих органів виконавчої влади та реформувати місцеві державні адміністрації.