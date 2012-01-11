Аваков за кордоном?

Харківська обласна організація партії «Батьківщина» вважає політично умотивованим порушення кримінальної справи проти колишнього голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА.

Про це заявив кореспонденту УНІАН заступник голови Харківської обласної парторганізації «Батьківщини» Валерій ДУДКО, коментуючи повідомлення про порушення кримінальної справи стосовно екс-губернатора і голови цієї парторганізації А.АВАКОВА.

«Це однозначно політично умотивована справа», - заявив В.ДУДКО.

Він зазначив, що йому «це нагадує загальний алгоритм дій чинної влади, який полягає в одному й тому ж – притягувати до кримінальної відповідальності за управлінські рішення». «За управлінське рішення, - додав В.ДУДКО, – притягувати керівника до відповідальності можна лише в тому випадку, якщо за цим стоїть корислива вигода».

«Особисто АВАКОВ за це нічого не отримав, тобто людина не спіймана на факті, і навряд чи судові структури зможуть довести протилежне», - сказав В.ДУДКО.

При цьому він навів приклад судових процесів над Юлією ТИМОШЕНКО та кількома міністрами попереднього уряду, які, як він вважає, «нікому нічого не довели».

«Іншими словами, - сказав В.ДУДКО, - це «справа ТИМОШЕНКО» в харківському регіоні, на харківській землі».

Як стало відомо кореспондентові УНІАН з інших джерел, на цей час А.АВАКОВ перебуває за кордоном. «У зв’язку з політичними переслідуваннями і небезпекою розправи Харківська обласна організація «Батьківщини» ухвалила рішення про необхідність виїзду АВАКОВА за кордон», - повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.

Згідно з повідомленням офіційного сайту Харківської ОДА, кримінальну справу порушено проти колишніх високопосадовців облдержадміністрації за фактом незаконного відчуження у 2009 році земель державної власності.