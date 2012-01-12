Луценко: карний розшук єдиний не займається рекетом

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО називає професійними дії співробітників карного розшуку при розкритті справи про напад на банк у Донецьку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у письмовому коментарі, переданому через адвокатів журналістам.

«Події по банку важко коментувати по суті справи, яка відома мені з теленовин, тому у мене скоріше враження, а не висновки. У мене склалося враження фахової роботи карного розшуку – чи не єдиної структури, яку нова влада не перекваліфікувала на рекетирську роботу на користь партії влади», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року у центрі Донецька було скоєно напад на відділення «ПриватБанку». Злочинці вбили п'ятьох працівників банку.

31 грудня Управління по зв'язках з громадськістю МВС України повідомило про затримання двох підозрюваних у скоєнні цього злочину. Працівниками МВС встановлено, що один із затриманих був фахівцем зі встановлення камер зовнішнього відеоспостереження.

На даний момент заарештовані перебувають у СІЗО.