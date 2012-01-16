Жириновський пропонує Україні стати київським округом Росії

Кандидат у Президенти Російської Федерації, лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ виступає за побудову відносин з Україною і Білоруссю суто на ринкових засадах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.ЖИРИНОВСЬКИЙ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, представляючи свою передвиборну програму.

«Ми по-доброму ставимося до сусідів на Заході, особливо до України і Білорусі, оскільки вони найближчі. Ми - за розвиток відносин з Україною і Білоруссю, але тільки все - за світовими цінами», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

«Щоб Україна не говорила, що вона годує нас, щоб Білорусь не говорила, що її картопля або молоко кращі. Все - торгуємо за світовими цінами», - додав він.

При цьому лідер ЛДПР у черговий раз заявив, що в Рівненській області, в місті Костопіль, розташована «його» фабрика.

Також В.ЖИРИНОВСЬКИЙ заявив, що цього року Росія подарує Україні 4 млрд. дол. - як знижка на газ. «Ми проти», - наголосив кандидат у Президенти.

Відповідаючи на запитання, що він думає з приводу можливості створення федеральної держави Росії, України і Білорусі, В.ЖИРИНОВСЬКИЙ сказав: «Ми супротивники нових федерацій, нових конфедерацій. Якщо об`єднаються, тільки в рамках однієї держави – Росія, не подобається, придумаймо іншу назву», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

На його думку, якщо РФ, Україна і Білорусь об`єднаються у федерацію або конфедерацію, то через якийсь час у такій державі знову буде розкол і сепаратизм. «З`явиться новий КУЧМА, КРАВЧУК або ще хтось», - сказав лідер ЛДПР.

Він вважає, що Україна і Білорусь можуть увійти до складу Росії тільки як федеральні округи. «У нас 8 федеральних округів, будь ласка – 9-й - мінський федеральний округ, 10-й, - київський, 11-й - одеський, 12-й – харківський...», - сказав В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

За його словами, в такій країні повинні використовуватися всі мови, але одна повинна бути об`єднуючою.