У справі Луценка допитали рівно половину свідків

Печерський районний суд Києва завтра о 9.05 продовжить розгляд кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні після допиту сьомого свідка оголосив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Слід зазначити, що на сьогодні суд допитав рівно половину свідків з боку сторони обвинувачення – 74 особи.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, вчинене співробітником правоохоронного органу.