Посол Франції: Тимошенко дуже хоробра, але існує певне занепокоєння...

Посол Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ занепокоєний умовами утримання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії у Харкові та станом її здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ф.ЗІМЕРЕ заявив журналістам, які зібралися біля Качанівської колонії.

«Вона дуже хоробра, але існує певне занепокоєння щодо умов перебування тут і стану її здоров’я», - сказав посол.

Він додав, що Франція та Європейський суд з прав людини вже висловили своє занепокоєння з приводу ситуації з Ю.ТИМОШЕНКО.

На уточнююче запитання журналістів про його особисте ставлення до кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО, Ф.ЗІМЕРЕ підкреслив, що «не має на меті когось звинувачувати», бо прибув до України тільки для того, щоб зібрати інформацію про Ю.ТИМОШЕНКО.