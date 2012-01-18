Томенко назвав найбільший провал влади у 2011 році

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО називає найбільшим провалом чинної влади у 2011 році проведення судової реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні М.ТОМЕНКО заявив під час прес-конференції у Хмельницькому.

Він зазначив, що судові процеси в Україні схожі до подій у творі Євгена Гребінки «Ведмежий суд».

Також серед недопрацювань уряду Миколи АЗАРОВА віце-спікер виокремив податкову реформу. Він зауважив, що зараз вносяться вже треті зміни у Податковий кодекс, але його суть залишається незмінною: податковий тиск надалі посилюється на малий та середній бізнес.

На думку М.ТОМЕНКА, третє місце посіла охорона здоров’я. «Уряд обманув політиків. Міністр охорони здоров’я запевняв, що спочатку в Україні буде реалізовано пілотні проекти з оптимізації медичних закладів у чотирьох регіонах держави. Натомість «хитра реформа» діє на всій території України, тобто безпідставно закривається ряд медичних закладів», - сказав він.