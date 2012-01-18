Турчинов: Медичну карту Тимошенко брали незаконно

Провести вилучення медичної карти екс-прем`єра Юлії Тимошенко з медичного центру "Медіком" можна було лише за рішенням суду.

Про це заявив перший заступник глави партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу.

"Картка може вилучатись за рішенням суду, коли це дійсно інформація необхідна для слідства", - зазначив політик.

"Ніякого рішення суду, безумовно, не було. І тому податкову службу направили до лікарні, просто почали залякувати якимись несанкціонованими перевірками, санкціями, тощо. І примусили лікарів віддати медичні документи, безумовно, не маючи жодних підстав для цього", - уточнив він.

"На жаль, ми прогнозуємо, що їм замало фальшувати справу, вони ще хочуть фальшувати якісь медичні довідки чи медичні документи", - додав Турчинов.

Коментуючи згоду Генпрокуратури і Державної пенітенціарної служби на організацію роботи спільної медичної групи для проведення незалежного обстеження Тимошенко, політик заявив: "Ці заяви не мають поки підтвердження".

"Ми, незважаючи на те, що багато разів просили, і захист, і наша політична сила, захисні організації, щоб фахівці, яким довіряє Юлія Володимирівна могли це зробити. Поки що це піар, який немає підтвердження", - уточнив він.

Як відомо, у вівторок Олександр Турчинов заявив, що Державна податкова служба вилучила з приватної клініки медичну карту Тимошенко, яка спостерігалася в цій клініці більше 10 років.

У середу в СБУ повідомили, що медична карта екс-прем`єра Юлії Тимошенко дійсно була вилучена, але вже повернута в медичний центр.

Українська правда