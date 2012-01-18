Севастопольська ОДА: політичне підґрунтя шукайте в Ющенка

Влада Севастополя не вбачає жодного політичного підґрунтя в перенесенні святкування Дня флоту України і відзначають низку позитивних моментів такого рішення.

Як сказано в офіційному повідомленні прес-служби Севастопольської міської державної адміністрації, розміщеному сьогодні на сайті СДМА, позитивом є те, що це рішення слугуватиме відновленню втраченої в місті традиції спільного святкування професійного свята українськими і російськими військовими моряками, зменшить навантаження на бюджет міста, а також вивільнить кошти для вирішення нагальних проблем моряків Військово-Морських сил України.

Прес-служба відзначає, що дане повідомлення є відповіддю на «несподівану для міської влади реакцію деяких ЗМІ на Указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про перенесення Дня ВМС України (Дня флоту України – УНІАН) і спільне святкування військовослужбовцями флотів України і Росії своїх професійних свят».

Влада Севастополя заявляє, що не вбачає жодного політичного підґрунтя в перенесенні святкування Дня флоту України. «Якщо говорити про політичне підґрунтя перенесень Дня ВМСУ, то його швидше слід шукати в Указах Віктора ЮЩЕНКА, який прагнув усіма можливими способами роз'єднати представників двох флотів, народи двох держав за національною ознакою», - сказано в повідомленні.

Як роз'яснили в Севастопольській ДМА, з ініціативою про спільне святкування флотами України і Росії Дня військових моряків виступили ветеранські організації міста Севастополя. Її підтримала Координаційна рада ветеранських організацій міста, звернувшись з цього питання до Президента України й голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимира ЯЦУБИ.

"Керівництво міста, проаналізувавши численні звернення громадських організацій і окремих громадян, підтримало рішення Координаційної ради і також звернулося до Президента України, після чого і вийшов Указ №1209/2011 про спільне святкування Дня Військово-Морських сил збройних сил України і Дня Військово-морського флоту Російської Федерації», - сказано в повідомленні.

Тим самим, як наголошується в повідомленні, «міська держадміністрація прагнула не тільки відновити давню традицію Севастополя, штучно перервану «помаранчевим Президентом», і повернути місту улюблене свято, а і врахувала, що проведення єдиного святкування меншим навантаженням ляже на бюджет міста, дасть змогу вивільнити кошти для розв’язання нагальніших проблем - поліпшення умов життя моряків ВМСУ».

У міськдержадміністрації також вважають позитивом, що у зв'язку з відновленням спільного святкування двох флотів, "функції з його проведення в Севастополі й інших регіонах Криму тепер зобов'язані взяти на себе державні органи України, і воно має проводитися відповідно до традицій і умов української держави».

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2011 року Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Про святкування в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят”, згідно з яким День флоту України відзначатиметься щорічно в останню неділю липня.

Зокрема, цим указом визнано таким, що втратив дію Указ колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 18 листопада 2008 року “Про День флоту України”, яким було встановлено професійне свято працівників морського і річкового флоту і військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України - День флоту України, який відзначався щорічно першої неділі липня.

День ВМФ Російської Федерації відзначається щорічно останньої неділі липня.