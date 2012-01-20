Луценко закликав опозиціонерів уникнути спокуси

Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер партії «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО прогнозує, що на виборах до Верховної Ради під час висунення узгоджених кандидатів від опозиції в мажоритарних округах можуть виникнути проблеми.

Про це він сказав «Газеті по-українськи», коментуючи намір опозиційних партій підписати в День злуки 22 січня в Києві документ про спільні дії на парламентських виборах.

«У 2007 році, як перший номер у списку НУ-НС, я тоді на 277 мітингах закликав: «Голосуйте за нас або БЮТ. Але не давайте жодного голосу антиукраїнським силам». Зараз опозиція має діяти так само», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, зараз проблема полягатиме не в кількості опозиційних колон, які братимуть участь у виборах, а в чесності намірів про співпрацю.

«Договір БЮТ і НУ-НС був прозорий і зрозумілий для суспільства. Він передбачав відмову вступати в будь-яку форму коаліції з Партією регіонів та їхніми сателітами. Він публічно визначив, що посаду прем`єр-міністра вносить та сила, що набере більше голосів, а уряд формується на паритетних засадах», - нагадав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також прогнозує, що під час висунення узгоджених кандидатів від опозиції в мажоритарних округах можуть виникнути проблеми.

«Саме в цій справі влада розраховує на розбрат. Тут опозиціонери мають обійти спокусу висування своїх кандидатів в обхід домовленостей з колегами. Треба пам`ятати, що розмір окремих фракції не має жодного значення. Головне — спільна перемога», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Говорячи про майбутній склад нового парламенту, Ю.ЛУЦЕНКО називає два варіанти - демократичний або олігархічний.

«Усе залежить від уміння наших «реєстрованих демократів» об`єднатися в ім`я національних інтересів. Або зрадити під прикриттям гарних слів», - резюмував лідер «Народної самооборони».