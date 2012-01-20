«Нашій Україні» сподобалася ідея перевіряти депутатів на доброчесність

У партії "Наша Україна" підтримують ініціативу громадського руху "Чесно" щодо контролю складу і якості наступного парламенту.

Про це заявив член політичної ради «Нашої України» Данило ЛУБКІВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Люди по всій країні хочуть докорінної зміни політики в Україні і її політиків. Опозиція має підтримати абсолютно справедливе завдання, яке ставить перед собою громадський рух «Чесно», щоб не допустити в майбутній парламент старих чи нових негідників», – заявив він.

Д.ЛУБКІВСЬКИЙ нагадав, що ще у липні 2011 року ініціативна група у «Нашій Україні» переконала політраду партії прийняти рішення про «народну люстрацію» висуванців від партії. Це рішення передбачає, що представники партії, які за останні п’ять років очолювали органи влади, зобов’язані персонально відзвітувати перед виборцями та балотуватися за мажоритарними округами.

«Це навіть не побажання, це – обов’язок для опозиції реалізувати критерії доброчесності депутатів, визначені рухом «Чесно», і висувати на вибори тих людей, які відповідають цим принципам», - підкреслив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, як показують усі соціологічні опитування, саме такі громадські ініціативи, як «Чесно», можуть допомогти людям через надання правдивої інформації про кандидатів зробити відповідальний вибір на наступних парламентських виборах 2012 року.

«Критерії доброчесності депутатів, які пропонує рух «Чесно», – це один із способів об’єктивно оцінити кожного політика і стати запобіжником від «народжених у президії». Це стосується всіх. Вірю, що депутати партійної групи «Нашої України» здатні одними з перших перейти публічну перевірку експертів руху «Чесно» на відповідність критеріям доброчесності», - зазначив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.