Янукович назвав Рокитського «одним із найдосвідченіших керівників СБУ»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представив керівному складу Служби безпеки України тимчасового виконувача обов`язків голови СБУ, першого заступника керівника відомства – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Володимира РОКИТСЬКОГО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент вручив В.РОКИТСЬКОМУ посвідчення тимчасового виконувача обов`язків голови СБУ та побажав йому успіхів на посаді керівника відомства.

В.ЯНУКОВИЧ назвав В.РОКИТСЬКОГО «одним із найдосвідченіших керівників СБУ».

Президент також подякував Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ за його роботу на посаді голови СБУ та внесок у розвиток Служби.

Глава держави висловив упевненість, що Служба безпеки й надалі спрямовуватиме усі свої дії на посилення захисту національних інтересів України і прав українських громадян.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, звільнивши його з посади голови СБУ.

19 січня В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про призначення тимчасово виконувачем обов`язки голови СБУ В.РОКИТСЬКОГО.