Бузек: відносини між Києвом і Брюсселем загальмувала справа проти Тимошенко

Єжи Бузек, котрий полишає посаду президента Європарламенту, вважає, що судове переслідування в Україні колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко загальмувало стосунки між Києвом і Брюсселем.

Про це він сказав в інтерв`ю Радіо Свобода.

Він також наголосив, що політизована судова справа щодо Юлії Тимошенко призвела до втрати Києвом можливості тіснішої інтеграції з ЄС: «Я вважаю, що спочатку була можливість впливати на ситуацію в Україні щодо покращення співпраці з Європейським союзом. Але внаслідок судового переслідування колишнього прем’єр-міністра (Юлії Тимошенко) багато зусиль у цьому напрямку було просто зіпсовано».