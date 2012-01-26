Янукович отримав у Давосі корисну інформацію

Для національної економіки є дуже актуальним використання альтернативних джерел енергії, підвищення енергоефективности та диверсифікація джерел енергопостачання.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час спілкування зі ЗМІ після сесії «Енергетика задля економічного зростання», що відбулася в Давосі в рамках заходів Всесвітнього економічного форуму, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави. Він додав, що газ займає важливе місце серед енергоносіїв, необхідних для ефективної роботи нашої економіки.

Президент також повідомив, що у своєму виступі на сесії ВЕФ окреслив бачення Україною подальшого шляху свого розвитку. «Йшла дискусія в цілому, як розвивається ситуація у світі, які тенденції, прогнози на найближчі 5 років, і, безумовно, як Україна бачить свій шлях», - сказав він.

Глава держави високо оцінив ефективність діалогу, який ведеться у Давосі в рамках ВЕФ насамперед щодо питань енергобезпеки. «Переконаний: цей діалог буде давати бачення на майбутнє - яке місце займатиме енергетичний сектор в економіках різних країн, які будуть тенденції, які відновлювані джерела енергії розвиватимуться. Безумовно, для нас ця інформація є дуже корисною», - сказав Президент.