Янукович привітав Саркозі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав з днем народження Президента Франції Ніколя САРКОЗІ і висловив сподівання, що Франція й надалі підтримуватиме зближення України з Європейським Союзом.

Як ідеться у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави, "із приємністю згадую нашу зустріч у Парижі у жовтні 2010 року. Сподіваюся, що Франція і надалі підтримуватиме курс України на всебічне зближення з Європейським Союзом та надаватиме сприяння нашій країні у проведенні соціально-економічних і політичних реформ".

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що українсько-французькі відносини мають значний потенціал для плідного розвитку на благо народів двох країн.