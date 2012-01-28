Янукович привітав Саркозі

11:44, 28 січня 2012
Політика
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У президента Франції - день народження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав з днем народження Президента Франції Ніколя САРКОЗІ і висловив сподівання, що Франція й надалі підтримуватиме зближення України з Європейським Союзом.

Як ідеться у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави, "із приємністю згадую нашу зустріч у Парижі у жовтні 2010 року. Сподіваюся, що Франція і надалі підтримуватиме курс України на всебічне зближення з Європейським Союзом та надаватиме сприяння нашій країні у проведенні соціально-економічних і політичних реформ".

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що українсько-французькі відносини мають значний потенціал для плідного розвитку на благо народів двох країн.

 

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