Янукович привітав Саркозі
11:44, 28 січня 2012Політика
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У президента Франції - день народження
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав з днем народження Президента Франції Ніколя САРКОЗІ і висловив сподівання, що Франція й надалі підтримуватиме зближення України з Європейським Союзом.
Як ідеться у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави, "із приємністю згадую нашу зустріч у Парижі у жовтні 2010 року. Сподіваюся, що Франція і надалі підтримуватиме курс України на всебічне зближення з Європейським Союзом та надаватиме сприяння нашій країні у проведенні соціально-економічних і політичних реформ".
В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що українсько-французькі відносини мають значний потенціал для плідного розвитку на благо народів двох країн.
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