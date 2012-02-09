Москаль: працівники прокуратури порушили державну таємницю

Народний депутат України, колишній заступник екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що кримінальна справа, порушена проти екс-міністра, підлягає закриттю за відсутністю складу злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході допиту як свідка на судовому засіданні у Печерському районному суді Києва.

«Я вважаю, дана справа підлягає закриттю за відсутністю складу злочину в діях Ю.ЛУЦЕНКА. Я розумію цей суд як політичний процес над опозиціонером, лідером «Народної самооборони» з метою його усунення від політичного життя і виборів у Верховну Раду», - сказав Г.МОСКАЛЬ.

Торкаючись висунутих Ю.ЛУЦЕНКУ обвинувачень, він зауважив, що той на посаді міністра, крім загального керівництва МВС, насамперед, представляв його як політична фігура, маючи зв’язок з Президентом, Кабінетом міністрів, Верховною Радою, РНБО.

При цьому Г.МОСКАЛЬ зауважив, що якщо за всі роки незалежності України Мін’юст, ВР, Кабмін не спромоглися внести зміни до закону про міліцію, «то треба їх притягувати до відповідальності».

Разом з тим Г.МОСКАЛЬ зауважив, що вважає правопорушенням, яке буде оскаржуватися, відмову Ю.ЛУЦЕНКУ взяти його своїм захисником (УНІАН: суд неодноразово відхиляв клопотання Ю.ЛУЦЕНКА про залучення Г.МОСКАЛЯ як захисника).

Говорячи про працевлаштування водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА та надання йому позачергово житла, Г.МОСКАЛЬ зазначив, що ні він, ні міністр не були членами житлово-побутової комісії МВС, яка розподіляє житло, а закон про міліцію передбачає працевлаштування в органи внутрішніх справ всіх осіб, які досягли 18 років.

При цьому Г.МОСКАЛЬ, як і багато інших свідків, підтвердив, що практика зарахування водія міністра в Департамент розвідувально-пошукової діяльності існувала ще за радянських часів, оскільки водій, який перевозив найвищу посадову особу міністерства, був носієм секретної інформації, керував автомобілем, оснащеним спеціальним державним зв’язком, возив міністра у секретні підрозділи.

Водночас Г.МОСКАЛЬ назвав грубим порушенням державної таємниці те, що працівники прокуратури допитували у відкритому судовому процесі працівників секретної служби МВС і при цьому не спромоглися хоча б дати їм інші прізвища.

«Те, що суд допитував тих людей, які відносяться до державної таємниці, це має дати оцінку вже апеляційний суд. Прокуратура повинна була допитати їх під іншими прізвищами, в закритому режимі», - наголосив Г.МОСКАЛЬ.