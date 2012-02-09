Депутати Київради: мер повинен розбиратися в господарстві і жити в Києві

Опитані «Главкомом»депутати Київради від провладних і опозиційних партій, впевнені, що мер міста, підписуючи рішення, повинен розуміти, які наслідки ці рішення можуть спричинити.

За словами Володимира Філіппова (фракція ПР в Київраді), «Найелементарніші проблеми, які постануть перед новим мером, лежать на поверхні. Це реформування системи ЖКГ (про це багато говорять, але реальних кроків ще не зроблено - система з кожним роком тільки більше зношується). Далі - стратегічний розвиток міста. Буде він розвиватися вшир чи буде рости вгору? Чи будемо ми залучати іноземні інвестиції чи будемо все будувати за рахунок державного та міського бюджету, розвивати інфраструктуру? ».

«Основні завдання мера лежать в сфері господарських проблем. Якраз політики, на мій погляд, в цій роботі - мінімум, і від цього взагалі треба відходити. Мер - не політична посада. Це і в хартії місцевого самоврядування записано. Мер міста - це, зрозуміло, не вузький фахівець, але фахівець, який забезпечує вирішення господарських проблем і життєдіяльність величезного мегаполісу», - вважає позафракційний депутат Київради Дмитро Андрієвський.

«Я вивчав роботи органів місцевого самоврядування в Лондоні, Парижі, Відні, Москві - там на порядку денному, в першу чергу, стоять господарські питання», - підкреслює Андрієвський.

Алла Шлапак (фракція «Соціальна справедливість» в Київраді) заявляє: «Мер міста однозначно повинен бути господарником. На цій посаді він повинен мати чіткий план дій, розуміти проблеми міста, жити в цьому місті, поруч з цими людьми. І розуміти їх не в розрізі, як це в Європі, а в розрізі, як це тут і зараз. При обмеженому бюджеті, як державному, так і міському. При тяжкому житті городян, яким потрібно їсти, лікуватися, їздити на транспорті. Мер весь час повинен знаходитися в Україні ».

«Робота мера - це і робота господарника, і робота політика: п`ятдесят на п`ятдесят, - вважає позафракційний депутат Київради Сергій Березенко. - Якщо б ми говорили не про столицю, то я сказав би, що робота мера - майже сто відсотків господарська робота. Але столиця - це місто, де відбуваються ще й політичні події. Де проводяться мітинги, масові заходи - і вирішувати, що проводити, а що - ні, - це прерогатива мера і управління адміністрації. Тому в Києві мер, безумовно, виконує і політичну функцію ».

При цьому депутат зазначає: «В меріях всіх міст - від Львова до Донецька - є свої виконкоми, які ведуть господарську діяльність. І саме так і повинно бути: господарську функцію має виконувати мер і його виконком. Це може бути його команда заступників, перших заступників, але ця команда, яку повинен проводити мер. Люди, які голосують за ту чи іншу людину, розраховують побачити не мітинги на вулиці, а все-таки розраховують на поліпшення ЖКГ та ремонт доріг ».

Мер Києва, на думку Льва Парцхаладзе (фракція партії «Сильна Україна» в Київраді), «однозначно повинен бути господарником, мати величезний досвід в управлінні, добре знати всі проблеми життєдіяльності міста, комунальні та інші. Політик не зовсім підходить для нас і для нашого часу. Мер повинен не тільки політично правильно керувати містом, а й добре розбиратися в деталях його життєдіяльності ».

Обговорюючи потенційних кандидатів на посаду мера від опозиції, зокрема, кандидатуру Віталія Кличка, який вважається головним конкурентом голові КМДА Олександру Попову, Олександр Бригинець (фракція БЮТ в Київраді) підкреслює, що Віталій Кличко «з точки зору життєвого досвіду і популярності підходить на роль мера . Йому не обов`язково самому приймати рішення - у нього можуть бути радники, консультанти. Він навіть може відібрати частину своїх повноважень у глави КМДА, створити більшість у Київраді. Але сьогодні не вистачає чіткого розуміння: що Кличко далі буде робити? Це він показує себе такою компромісною людиною, а насправді стоїть на інтересах киян, на інтересах опозиції? Чи він людина, яка, по суті, є компромісною і він готовий домовлятися з владою? Я не чую від нього послідовних заяв щодо нинішньої влади. Він намагається критикувати Черновецького, який нічого із себе не представляє, але не критикує Попова. Абстрактними термінами говорить про ситуацію в країні, але ніколи не висловлює свої претензії з приводу дій Президента, прем`єр-міністра і так далі ».