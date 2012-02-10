Азаров пояснює «сирну війну» лобізмом російських компаній

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що українські сири - високої якості й не містять пальмової олії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Латвійському університеті перед студентами й учнями української школи в Ризі.

«У нас сири прекрасної якості. Звичайно, ніякої пальмової олії немає», - сказав М.АЗАРОВ.

«Навіщо нам у сири додавати пальмову олію?», - сказав прем`єр-міністр України.

При цьому заборону на імпорт українських сирів деяких виробників він назвав «прийомом російських компаній, які лобіюють в уряді РФ введення обмежувальних заходів на українську продукцію".

При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що лобіювання інтересів в принципі є поширеною практикою, проте у відносинах між Україною та Росією подібних ситуацій виникати не повинно. «На мій погляд, так не повинно бути, оскільки ми маємо різні міжурядові договори, які забезпечують вільне надходження товарів на ринки наших країн», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення до РФ сирів трьох українських підприємств.

Раніше Росспоживнагляд заявляв, що в українських сирах виявлена велика кількість пальмової олії. В свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.