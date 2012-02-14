Портнов переконує, що нові судді не залежать від Банкової

У присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вперше прийняли присягу судді, обрані за новою системою.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на урочистій церемонії, В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що робота новопризначених суддів стане яскравим прикладом служіння інтересам українського народу, а кожне їх рішення утверджуватиме віру громадян у справедливість вітчизняного правосуддя.

«Сьогодні суддями стають найкращі юристи, які здатні професійно та відповідально вершити правосуддя і які глибоко усвідомлюють, що за кожним прийнятим рішенням стоять долі конкретних людей», - наголосив Президент.

Він зауважив, що за останній рік в Україні докорінно реформовано судову систему, у відповідності з кращими європейськими стандартами.

За його словами, наступним кроком у сфері перебудови системи добору суддів має стати запровадження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. «Такий крок дозволить майбутнім суддям глибше опанувати навички професії, удосконалити свої знання та перевести їх із теоретичної площини у практичну», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він вважає, що саме професіоналізм суддів є головною складовою у побудові в Україні справедливого та чесного суду, що діє за законом і захищає права кожного громадянина. Досягнення цієї мети залежить значною мірою і від подальшого реформування чинного законодавства України.

«Вважаю, що вагомим внеском у розбудову України як правової держави стане запровадження якісно нової системи правових засобів захисту людини, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, а також удосконалення процедури кримінального судочинства», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що для досягнення цих цілей ним було внесено на розгляд парламенту новий Кримінально-процесуальний кодекс України. «Парламент найближчим часом ухвалить цей довгоочікуваний та необхідний для українського суспільства документ», - запевнив Президент.

Заступник голови Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ пояснив журналістам після церемонії, що сьогодні складали присягу судді, які пройшли через нову незалежну, анонімну систему оцінювання. Він нагадав, що відповідно до оновленого закону про судоустрій була суттєво змінена Вища кваліфікаційна комісія суддів, яка згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії, була сформована самими суддями на їх з’їзді.

В перехідних положеннях нового закону про судоустрій започатковується нова процедура призначення судді. Так, нагадав А.ПОРТНОВ, вища кваліфікаційна комісія суддів може рекомендувати лише тих суддів, які пройшли спеціальну підготовку у Національній школі суддів, яка була створена, згідно з законом про судоустрій і статус суддів.

«За останні півтора року, після того як Глава держави започаткував реформу, в Адміністрації Президента не було проведено жодної співбесіди з кандидатами, і сто відсотків суддів, які рекомендуються вищою кваліфікаційною комісією автоматично призначаються президентським указом», - сказав А.ПОРТНОВ.

«Від Адміністрації Президента судді не залежать тому, що 100% подань Вищої кваліфікаційної комісії автоматично підписуються Президентом», - додав він.