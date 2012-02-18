В Україні тепер є суд, який може скасувати вирок Тимошенко

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає, що Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах може змінити вирок екс-прем'єрові Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляється на сайті омбудсмана.

Зокрема, Н.КАРПАЧОВА під час свого візиту до Європарламенту і Ради Європи повідомила європейським політикам, що в Україні після судової реформи з'явився ще один орган, який може змінити ситуацію. “Я сказала, що бачу реальний крок для цього: я заявила про те, що у нас сьогодні, відповідно до судової реформи, є нова структура, яка вже сформована і введена в дію вперше в історії України, – це Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах”, - сказала вона. Н.КАРПАЧОВА нагадала, що захист Ю.ТИМОШЕНКО вже звернувся з касацією, хоча сумнівалася з доцільністю цього. Омбудсман зазначила, що саме вона наполягала на тому, що це необхідно зробити. “Я сподіваюся на об'єктивність цього суду щодо ТИМОШЕНКО”, - сказала вона.

За її словами, цей суд проходитиме тест на те, наскільки ефективною сьогодні є судово-правова реформа. Зокрема, зазначила Н.КАРПАЧОВА, або цей суд продублює рішення, які були прийняті раніше, або все-таки буде здатний ухвалити нестандартне рішення.