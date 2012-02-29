Тюремники пояснили, чому не пустили Турчинова до Тимошенко

Заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ не зміг зустрітися з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля колонії повідомив начальник Качанівської колонії Іван ПЕРВУШКІН.

Він зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО завчасно звернулася до керівництва колонії з проханням дозволити короткострокове побачення з О.ТУРЧИНОВИМ (цей дозвіл їй було надано), однак засуджена відмовилася проводити зустріч у спеціально передбаченій для побачень кімнаті.

«Раніше Юлія Володимирівна звернулася з проханням про проведення короткострокового побачення з ТУРЧИНОВИМ Олександром Валентиновичем, але наполягала на тому, щоб це побачення було проведене у приміщенні, де вона в цей час утримується. У відповідності до чинного законодавства, а це Кримінально-виконавчий кодекс і правила внутрішнього розпорядку, такі побачення проводяться тільки у спеціально відведених приміщеннях короткострокових побачень. Цим правом Юлія Володимирівна не скористалася та продовжила наполягати на проведенні побачення саме у приміщенні, де вона утримується. За законодавством, ми не маємо права допускати громадську особу в охоронну зону. Тобто ми робили все, і мною був наданий дозвіл на проведення цього побачення, але побачення не відбулося», - сказав І.ПЕРВУШКІН.

При цьому він зауважив, що до Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні було допущено для проведення слідчих дій її офіційного захисника Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

«КОЖЕМ’ЯКІН Андрій Анатолійович був допущений до Юлії Володимирівни зі слідчими разом СБУ для проведення слідчих дій, оскільки він офіційно є захисником Юлії Володимирівни», - сказав І.ПЕРВУШКІН.

За словами начальника колонії, Ю.ТИМОШЕНКО мотивувала своє прохання проводити зустріч у камері тим, що «їй там зручніше».

І.ПЕРВУШКІН наголосив, що, оскільки зустріч не відбулася, за Ю.ТИМОШЕНКО залишається право на короткострокове побачення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10:30 на територію Качанівської колонії зайшли О.ТУРЧИНОВ, керівник фракції «БЮТ-Батьківщина» А.КОЖЕМ’ЯКІН, а також народний депутат Володимир ФІЛЕНКО.