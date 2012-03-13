Азаров думає, що за 10 років не прийняв жодного хибного рішення

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що реалізація соціальних реформ, ініційованих Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, не матиме серйозного негативного впливу на макропоказники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні в ході зустрічі з представниками іноземних компаній, що працюють в Україні.

«Виникають відразу ж до нас запитання, а не чи порушите ви стабільні макроекономічні показники, чи не розіграється інфляція, чи не буде включено друкарський верстат? А ми хіба схожі на тих людей, які ухвалюють рішення необдумано й не розуміють, чим ці рішення можуть обернутися для макроекономічної ситуації? Хіба за ці роки - а ми практично працюємо з 2002 року з перервами - хіба ми ухвалювали хоч одне рішення, яке призводило б до негативних наслідків для економіки? Наведіть такі приклади. Ви їх не знайдете», - сказав М.АЗАРОВ.

Він вважає соцініциативи Президента наймасштабнішою системною реформою за 20 років.

«Я без перебільшення скажу, що це наймасштабніша за 20 років, найсистемніша реформа соціального захисту наших людей, такого ще не було», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під час урядового засідання 7 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ поставив завдання перед Кабінетом міністрів внести зміни до бюджету на 2012 рік, передбачивши в ньому підвищення соціальних виплат для ряду категорій громадян, зокрема, пенсій для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей із дітьми тощо.

Як повідомила перший заступник Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА на брифінгу 12 березня, на реалізацію ініціатив Президента цього року потрібно близько 16 млрд. грн., без урахування витрат на програму іпотечного кредитування.