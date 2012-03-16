Мороз програв суд Тягнибоку

Шевченківський районний суд м. Києва визнав недостовірною та такою, що порочить ділову репутацію лідера Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА інформацію, розміщену на сайті «Gazeta.ua» в статті «Тягнибок за гроші «регіоналів» не злазить з телеекранів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода».

«Суд зобов’язав голову Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА визнати факт поширення ним недостовірної інформації, що порочить ділову репутацію лідера Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Також суд зобов’язав надрукувати на офіційному сайті «Gazeta.ua» спростування із зазначенням, що вищевказана інформація не відповідає дійсності та є недостовірною. Відповідне спростування було розміщено на сайті Gazeta.ua 15 березня 2012 року», - йдеться в повідомленні ВО «Свобода».