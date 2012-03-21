Попов розвиватиме ІТ-технології

Розвиток сфери ІТ-технологій – одне із стратегічних завдань, що стоять перед Києвом. Тому місто всіляко сприятиме як підготовці кадрів у сфері ІТ-технологій, так і розбудові відповідної інфраструктури, яка б дозволила українській столиці конкурувати з провідними ІТ-центрами. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, зазначив голова КМДА Олександр Попов під час відвідування столичного ліцею інформаційних технологій №79.

«Сьогодні вітчизняні ІТ-компанії відчувають гостру нестачу кваліфікованих ІТ-фахівців, особливо у державному секторі. Експеримент «ІТ-Освіта», який ви першими в Україні розпочали з ініціативи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за підтримки Головного управління освіти і науки Києва, переконаний, продемонструє один зі шляхів вирішення цієї важливої для міста проблеми», – зазначив голова КМДА в розмові з педагогами та учнями ліцею.

За словами Олександра Попова, міська влада сприяє розвитку ІТ-освіти, бо столиця потребує кваліфікованих спеціалістів, які дали б поштовх розвитку сфери ІТ-технологій та економіки Києва в цілому. «Ми бачимо Київ майбутнього містом з високорозвинутою економікою, чільне місце в якій посідатиме сфера ІТ-технологій. На сьогодні це найприбутковіша сфера господарства у світі. Держави та регіони, які свого часу зробили ставку на розвиток ІТ-технологій, процвітають. Київ має всі можливості, щоб долучитися до переліку світових центрів ІТ-технологій, і він обов’язково долучиться до нього», – зазначив голова КМДА.

Олександр Попов зазначив, що сьогодні у місті не так багато навчальних закладів, особливо закладів середньої освіти, які дають серйозну фахову підготовку майбутнім ІТ-фахівцям. На переконання голови КМДА, в майбутньому ситуація зміниться на краще.

За словами керівника міста, сьогодні в Києві триває обговорення проекту Столичного стандарту освіти. Формуючи проект, місто заклало в нього заходи, які через певний час дозволять виправити ситуацію з недостатнім рівнем фахової підготовки випускників саме у сфері ІТ. Мається на увазі запроектована комп’ютеризація шкіл, залучення середніх закладів до глобального інформаційного простору, методологічна підготовка педагогів тощо. Олександр Попов запропонував педагогам та учням ліцею внести власні пропозиції та зауваження до проекту Стандарту, зазначивши, що досвід ліцеїстів допоможе місту у формуванні проекту кращої освіти.

Ліцей інформаційних технологій №79 заснований у 1904 році як «Гімназія В. І. Петра та Ради батьків». В різні роки тут викладали та навчалися президент НАН України Борис Патон, президент Академії наук СРСР Анатолій Александров, танцюрист-балетмейстер Серж Лифар та багато інших видатних осіб. З 2001 року спеціалізується на поглибленому вивченні інформаційних технологій. Протягом чотирьох років (з 2008-го) ліцеїсти неодноразово ставали призерами міжнародних олімпіад, отримавши дві срібні та п’ять бронзових медалей.

2011 року в ліцеї розпочався експеримент всеукраїнського рівня «ІТ-Освіта». Мета проекту – розробка нової моделі організації навчально-виховного процесу підготовки фахівців для забезпечення потреб ІТ-індустрії України на основі взаємодії навчальних закладів з роботодавцями ІТ-компаній. У 2012-2014 роках ліцеїсти братимуть участь у «космічному проекті». На борту міжнародної космічної станції здійснюватиметься експеримент, в якому братимуть участь Ракетно-космічна корпорація «Енергія» ім. С. П. Корольова (Росія) та Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України. Ліцеїсти в режимі реального часу виступатимуть як оператори з приймання та обробки інформації, яка передаватиметься з борту МКС.