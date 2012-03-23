Онлайн-конференція «Послуги Київського центру зайнятості з профнавчання безробітних»

У понеділок, 26 березня, о 10:00 у Києві, в прес-центрі Інформагентства «Наш продукт», відбудеться онлайн-конференція «Подолати безробіття з новою професією або підвищеною кваліфікацією».

Учасники:

Тетяна Пянтак – начальник відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості.

Тема онлайн-конференції: «Послуги Київського міського центру зайнятості з професійного навчання безробітних громадян».

Начальник відділу організації професійного навчання столичного центру зайнятості розповість про організацію професійного навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці та вимог роботодавців, про рівень їх працевлаштування після навчання і відповість на запитання громадян.

Свої запитання задавайте на сайті організатора заходу за веб-посиланням.

Відеотрансляція онлайн-конференції в Інтернеті буде здійснюватись за посиланням.

Контактні дані організатора заходу:

Вікторія Шилінгер,

PR-спеціаліст прес-центру

т. 044-593-6144

ф. 044-593-6141

моб. 097-658-4585

e-mail: presscentr@ianp.com.ua