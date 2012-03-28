Томенко: об'єднана опозиція може підтримати Кличка як мера Києва

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко переконаний, що опозиція зобов’язана мати єдиного кандидата на посаду Київського міського голови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

Коментуючи ситуацію з можливими виборами столичного голови, М.Томенко зазначив, що робота опозиції в цьому напрямку повинна бути заздалегідь визначеною та погодженою.

М.Томенко також наголосив, що «опозиція може змінити ситуацію в Києві та відсторонити від влади об’єднану команду Попова-Черновецького, лише домовившись про спільну стратегію дій на виборах у місті Києві, яка б передбачала спільну програму діяльності, принципи формування більшості в Київраді та єдиного кандидата на посаду міського голови». Учасниками таких домовленостей, на його переконання, повинні бути «Батьківщина», «Фронт змін», «Удар» та інші політичні сили, що діють як опозиційні до нинішньої київської влади.

М.Томенко також підтвердив те, що в разі готовності Віталія Кличка брати участь у виборах столичного голови, опозиція готова підтримати його як єдиного кандидата.