Більше половини ВР хоче звільнення Тимошенко і Луценка

Більше половини народних депутатів (56,5%) вважають, що Україна повинна виконати рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 січня у частині щодо звільнення колишніх членів уряду Юлії Тимошенко та Юрія Луценка і надання їм дозволу на участь у майбутніх парламентських виборах.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати опитування народних депутатів, проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, 49,3% депутатів висловились за однозначне виконання рішення ПАРЄ, «скоріше так» сказали 7,2%. Не вважають, що Україні слід виконувати таке рішення ПАРЄ, 32,3% парламентаріїв. З них 17,8% обрали відповідь «точно ні», 14,5% - «скоріше ні». Відповідь «важко відповісти» дали 11,2% депутатів.

Опитування було проведено 13-16 березня. Вибірка дослідження була розроблена з урахуванням кількісного складу фракцій Верховної Ради України. В опитуванні взяли участь 152 депутата. Метод опитування – анкетне інтерв’ю. Похибка даного дослідження: ± 6,6%.