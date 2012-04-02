Сьогодні в Печерському суді слухається ще одна кримінальна справа проти Луценка

Печерський районний суд сьогодні розгляне ще одну кримінальну справу проти Юрія Луценка: його звинувачують у незаконній організації стеження.

Справавиникла зотруєнняВіктораЮщенка,точніше, вокреме провадженнявиділеноепізодпро незаконнуорганізаціюстеженнязаВалентиномДавиденком- екс-водіємколишнього першогозаступниеа головислужбибезпекиВолодимираСацюка.



ТеперЛуценко,атакож ВолодимирТарасенкотаОлегПавленов, які працюваливдепартаментікарногорозшукуМВС, звинувачуютьсявтому,щоврамкахрозслідуваннясправипро отруєнняЮщенканезаконнопродовжилиоперативно-розшуковусправу стосовноДавиденка,щодозволяловестистеженнязаводієм іпрослуховуватийоготелефон.



Засіданнясуду призначенена 9.30.



АдвокатЛуценкаОлексійБаганецьповідомив,що йогопідзахиснийобов'язковобуде присутнійнарозглядіданогоепізоду."Обов'язковобуде, бо протинього жрозглядаєтьсяця справа", -сказаввін.

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