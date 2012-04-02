Тюремники, медики і судді узгоджують, де лікувати Тимошенко

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

За даними управління, у цей час на рівні ДПтСУ «відбувається погодження питань» із Міністерством охорони здоров’я та Київським районним судом Харкова, який слухатиме справу Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ.

«Як тільки все буде погоджено, документи будуть направлені до Качанівської колонії», - повідомили у відомстві.

Після надходження документів до Качанівської колонії стане можливим вивезення Ю.Тимошенко з виправного закладу до спеціалізованої медичної установи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив ДПтСУ та МОЗ забезпечити обстеження та лікування екс-прем’єра Юлії Тимошенко за межами Качанівської колонії.

Зокрема, В.Пшонка дав доручення «вжити необхідних заходів, в рамках чинного законодавства, для забезпечення обстеження та лікування засудженої Ю.Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії».

Як повідомлялося, 23 березня депутати від «Батьківщини» передали генпрокурору, зокрема, звернення про зупинення досудового слідства і закриття кримінальної справи щодо ЄЕСУ, а також про вивезення Ю.Тимошенко за межі Качанівської колонії для обстеження та лікування.