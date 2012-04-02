Експерт: Тимошенко випустять за кордон, але навряд чи пустять назад

Екс-прем'єра Юлією Тимошенко можуть відпустити на лікування за кордон. При цьому її навряд чи пустять назад до України, принаймні до осінніх виборів у Верховну Раду.

Про це "Главреду" сказав політолог, глава служби "Український барометр" Віктор Небоженко, коментуючи рішення генпрокурора Віктора Пшонки дозволити лікування Тимошенко за межами Качанівської колонії.

"У разі виїзду Юлії Тимошенко на лікування за кордон, я не думаю, що влада пустить її назад. Тимошенко висловлюватиме своє бажання повернутися до України, але до виборів, щоб не допустити її участі у виборчій кампанії, влада робитиме все, щоб вона лікувалася, лікувалася, лікувалася.", - сказав експерт.

Небоженко вважає, що лікування Тимошенко за кордоном зараз стає справді реальним. "З одного боку, це дозволяє зняти з України звинувачення в утисках лідера опозиції. З іншого - вирішити конфлікт, що склався", - упевнений експерт.

При цьому він звернув особливу увагу на те, що "дуже важливо, хто здійснюватиме цю процедуру".

"Необхідно, щоб цим питанням займався хтось з дипломатів, оскільки доведеться вирішувати цілий клубок процедурних і технологічних проблем", - зазначив Небоженко.

У зв'язку з цим він висловив думку, що питанням відправки Тимошенко на лікування за кордон міг би зайнятися міністр економіки Петро Порошенко, який здійснює візити на Захід.

В той же час, з власних джерел "Главреду" стало відомо, що сьогодні, 2 квітня, Петро Порошенко вилетів до Стокгольма для зустрічі з главою МЗС Швеції Карлом Більдтом. За даними видання, однією із ключових тем зустрічі буде подальша доля Тимошенко.