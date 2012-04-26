Янукович у присутності послів 21 країни натиснув кнопку на ЧАЕС

Як передає кореспондент УНІАН, у запуску цього будівництва взяли участь Президент України Віктор Янукович, міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, представники консорціуму Novarka, посли країн-донорів Чорнобильського фонду «Укриття» та представники ЄБРР.

Зокрема, Президент натиснув символічну кнопку, яка символізує початок запуску технологічного циклу будівництва арки нового конфайнменту.

На церемонії присутні посли 21-ї країни, зокрема, США, Японії, Китаю, Угорщини, Польщі, Росії, Франції, Італії, Казахстану, а також Європейської комісії.

Виступаючи на церемонії, В.Янукович наголосив, що сьогоднішній початок будівництва арки є визначальним і важливими кроком на шляху спорудження нового безпечного конфайнменту.

Він висловив сподівання на ефективну роботу французькій компанії Novarka, що будує НБК, і подякував усім робітникам за якісне виконання завдань на підготовчому етапі.

Також В.Янукович подякував усім країнам-донорам фонду «Укриття» і висловив надію на подальшу співпрацю.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об`єкту – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки був розроблений консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядника – консорціуму «КСК» в 2003 році. Проект одержав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України в липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.

На сьогодні вартість цього проекту становить понад 1 млрд. євро, українська влада заявляє про необхідність на початковому етапі зібрати 740 млн. євро.

19 квітня 2011 року в Києві відбулася Донорська конференція зі збору коштів на будівництво об`єкту «Укриття» на ЧАЕС. Країни-учасниці конференції зобов`язалися надати Україні 550 млн. євро на чорнобильські проекти.

Кабінет міністрів України розраховує за півтора роки завершити будівництво нового безпечного конфайменту над об`єктом «Укриття» на Чорнобильській АЕС.

Голова Держагентства з управління Зоною відчуження Володимир Холоша заявляв, що частка українського субпідряду у виконанні робіт зі спорудження НБК становитиме близько 30%, а на будівельно-монтажних роботах буде задіяно від 2,5 до 3-х тисяч працівників.