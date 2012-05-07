Кличко перейнявся гречкою Бережної

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», «В.Кличко назвав шокуючими для будь-якого політика, який сповідує європейські цінності, ті фото і відеофакти, які щодня з’являються у ЗМІ щодо відвертого підкупу виборців. Коли депутати від правлячої партії, які будь-що хочуть зберегти свій мандат, не приховують своїх цинічних планів і загортають продуктові пакети у партійні кольори».

В.Кличко переконаний, що така ситуація є результатом наспіх ухваленого закону про вибори, який повернув в Україну мажоритарку. «При цьому головною метою представників партії влади було не прив’язати депутата до округу, а дати можливість за будь-яку ціну купити прихильність виборців і забути про них на наступні п’ять років», – зазначає лідер «УДАРу».

«За Кримінальним кодексом, підкуп виборців карається кримінальною відповідальністю. Якби в нашій країні правоохоронні структури виконували свої безпосередні обов’язки, вони б вже зараз збирали доказову базу і робили відповідні висновки», – наголошує політик.

В.Кличко вважає, що необхідно створити спеціальну комісію Верховної Ради для вивчення фактів підкупу. З цією пропозицією «УДАР» звертається до депутатів опозиційних фракцій парламенту.

В.Кличко також переконаний, що 12 травня під час Форуму об’єднаної опозиції має бути оголошено про ініційоване «УДАРом» створення Центру захисту результатів виборів. «Ми повинні вже сьогодні моніторити мажоритарні округи, фіксувати факти підкупу виборців і змусити правоохоронні органи реагувати на це, як того вимагає закон. Ми також розраховуємо на активну позицію громадських організацій, які допомагатимуть збирати й оприлюднювати факти підкупу. Об’єднавшись і давши відсіч «гречкосіям», ми не дозволимо продати Україну за безцінь», – наголосив лідер «УДАРу».

*** Народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна роздає жителям Харкова продуктові набориразом зі своєю передвиборчою листівкою. Про це, як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна", свідчать фотографії, розміщені в соціальній мережі Facebook.

Крім традиційної гречки, у набір від І.Бережної входять олія, згущене молоко, цукор, чай, печиво і цукерки.