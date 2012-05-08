Кабмін схвалив законопроект про доступ до інформації

Кабінет міністрів на своєму засіданні 7 травня схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Як зазначається, проект закону розроблено з метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації». Документом, зокрема, пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні порушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та до 53 законів.

У Секретаріату Кабміну наголосили, що документ пройшов широке громадське обговорення, зокрема під час засідання круглих столів, громадських презентацій, на засіданні колегії та громадської ради Держтелерадіо.

Законопроект, окрім іншого, передбачає відповідальність за неоприлюднення інформації, неправомірне обмеження доступу до неї, незаконну відмову у прийнятті та розгляді звернення громадян. Також документом унормовано питання оприлюднення та надання інформації правоохоронними структурами, зокрема міліцією, прокуратурою, державними органами приватизації тощо.

Законопроектом розширено і перелік випадків, коли журналісти не несуть відповідальності за оприлюднені відомості, у тому числі якщо вони є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб.