Експерти, які описували синці Тимошенко, дадуть брифінг

Сьогодні, 8 травня, о 11.00 відбудеться брифінг за участю працівників Секретаріату омбудсмена Ю.Ситника та В.Сєліна щодо перевірки, яку проводить прокуратура на підставі заяви Ніни Карпачової стосовно наданої нею інформації щодо застосування сили співробітниками Качанівської виправної колонії до екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого, брифінг відбудеться в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: Київ, вулиця Інститутська, 21/8.

Як повідомляв УНІАН, в.о. прокурора Києва заявляв, що працівники Секретаріату Омбудсмена надали свідчення, у яких вказали, що так званий експертний висновок, зроблений по фотографіях із начебто синцями на тілі Ю.Тимошенко, був сфальсифікований.

За словами С.Софієва, підлеглі Н.Карпачової у своїх свідченнях зазначили, що робили відповідні висновки під її впливом, зокрема колишній Омбудсмен запропонувала підлеглим розширити коло характеристики синців, вказавши, що вони нанесені механічним способом, зокрема, кулаком.

При цьому С.Софієв, посилаючись на слова опитаних, повідомив, що Н.Карпачова запевнила їх, що сформований ними документ не вийде за межі Секретаріату Омбудсмена. Натомість, як зауважив в.о. прокурора, після того, як ці особи поставили під висновком свій підпис, Н.Карпачова начебто заявила їм, що «це буде бомба для Європи і подяка вам за цю роботу».