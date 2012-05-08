На Львівщині відкриють пам’ятник українському священику, який рятував євреїв

У п’ятницю, 11 травня, о 10. 30 у місті Перемишляни (Перемишлянський район Львівської області) відкриють пам’ятник українському священику, який під час війни рятував євреїв.

За участю глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука і більш як тисячі священиків та ієрархів відкриють пам’ятник Омеляну Ковчу, греко-католицькому священику, який в часи Другої світової війни рятував євреїв, за що був ув’язнений і загинув в концтаборі Майданек.

УГКЦ та Комітет із вшанування пам'яті Блаженного Священномученика О.Ковча запрошують взяти участь у Всеукраїнській прощі духовенства та мирян, присвяченій пам'яті О.Ковча.

Отець О.Ковч щиро вірив у Бога та ніс свою віру людям, сіяв зерна терпимості, толерантності та порозуміння у змучену багатолітньою окупацією українську землю. Будучи щирим християнином, греко-католиком, О.Ковч умів долати конфесійні та релігійні поділи. Він був українцем, але вмів розуміти й любити інших.

Ризикуючи власним життям, отець Омелян рятував євреїв з фашистських катівень та від смерті. Заради них він пожертвував собою. Останні трагічні сторінки його життя явили світові приклад виключної самопожертви заради ближнього. Навіть у пеклі концтабору Майданек в’язень номер 2399 знаходив слова любові. Відшуковував слова християнського милосердя та надії для кожного: «Тут я бачу Бога, єдиного і однакового для всіх, незалежно від релігійних відмінностей, що існують між нами. Можливо, наші Церкви різні, але в усіх них царює той же великий Всемогутній Бог. Коли я відправляю Службу Божу, всі вони моляться. Моляться різними молитвами, але чи Бог не розуміє усіх мов?».

О.Ковч помер 25 березня 1944 року в Майданеку.

У 1999 р. Єврейська рада України присвоїла отцю О.Ковчу звання «Праведник України».

У 2001 році у Львові О.Ковч був беатифікований Папою Іоаном Павлом ІІ.

Восени 2008 р. Синод єпископів УГКЦ проголосив Блаженного Священномученика Омеляна Покровителем душпастирів УГКЦ. Для цього, згідно з постановами того ж Синоду, 25 березня 2009 року було проведено прощу духовенства УГКЦ до Музею на місці колишнього концтабору в Майданеку (Люблін, Польща), до місця мученицької смерті священномученика Омеляна, щоб прийняти прах блаженного для виставлення його у катедральних соборах кожної єпархії та екзархату.

А 24 квітня 2009 р. у Києві на території будівництва Патріаршого центру УГКЦ відбулося урочисте проголошення отця Омеляна Покровителем душпастирів УГКЦ.

25 березня 2009 р. у Майданеку (Польща) було відкрито таблицю пам’яті О.Ковча.

Контактна особа:

Олена Подобєд-Франківська

Тел.: (097) 791-07-52.