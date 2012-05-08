Бережна не знаходить часу, щоб прокоментувати свою гречку

Кореспондент нашого агентства звернулася з цим проханням до І.Бережної по телефону, але вона, уточнивши, про який коментар йдеться, послалася на те, що зараз зайнята, бо бере участь в нараді, і порадила звернутися до своєї прес-служби.

Після письмового звернення УНІАН з цього приводу, І.Бережна так і не прокоментувала ситуацію агентству.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня ЗМІ повідомили, що народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна роздає жителям Харкова продуктові набориразом зі своєю передвиборчою листівкою. Про це, як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна", свідчать фотографії, розміщені в соціальній мережі Facebook. Крім традиційної гречки, у набір від І.Бережної входять олія, згущене молоко, цукор, чай, печиво і цукерки.

Після цього, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко висловивсящодо необхідності створення спеціальної комісії Верховної Ради для вивчення фактів підкупу виборців.