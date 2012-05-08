Бережна не знаходить часу, щоб прокоментувати свою гречку
17:24, 08 травня 2012Політика
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Нардеп Ірина Бережна (ПР) не знайшла сьогодні часу на те, щоб прокоментувати УНІАН звинувачення в ЗМІ на її адресу щодо нібито підкупу виборців шляхом роздавання продуктових пакетів.
|Бережна сказала, що зайнята
Після письмового звернення УНІАН з цього приводу, І.Бережна так і не прокоментувала ситуацію агентству.
Як повідомляв УНІАН, 7 травня ЗМІ повідомили, що народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна роздає жителям Харкова продуктові набориразом зі своєю передвиборчою листівкою. Про це, як повідомляє "Дзеркало тижня. Україна", свідчать фотографії, розміщені в соціальній мережі Facebook. Крім традиційної гречки, у набір від І.Бережної входять олія, згущене молоко, цукор, чай, печиво і цукерки.
Після цього, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко висловивсящодо необхідності створення спеціальної комісії Верховної Ради для вивчення фактів підкупу виборців.
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