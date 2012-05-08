Яценюк: перенесення саміту - вже другий міжнародний провал Януковича

Перенесення Ялтинського саміту – міжнародний провал Президента України Віктора Януковича, який загрожує державі ізоляцією.

Про це заявив народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін», колишній міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк в коментарі агентству УНІАН.

Він наголосив, що перенесення на невизначений час 18-го саміту глав держав Центральної Європи в Ялті – “чергове фіаско української влади, яке боляче б’є по міжнародному іміджу України і європейських перспективах України”. За його словами, рішення про перенесення на невизначений термін є фактично скасуванням Ялтинського саміту. Він нагадав, що це сталося після того, як більшість лідерів держав Центральної Європи відмовилася від участі в ньому.

«Поза сумнівом, таке рішення ухвалили в Адміністрації Президента. Це вже другий ганебний провал президента Януковича у міжнародній сфері – перший стався восени минулого року, коли Євросоюз відмовився парафувати Угоду про асоціацію з Україною. Це є свідчення ізоляції України», - зазначив А.Яценюк. При цьому він додав, що «такої зневаги від міжнародної спільноти не зазнавала ще жодна українська влада. І відповідальність за це несе персонально президент Янукович». Він наголосив, що найгірше те, що нинішня влада “разом із собою затягує країну та народ в міжнародну ізоляцію”.

А.Яценюк ще раз закликав єврочиновників “не бойкотувати Євро-2012, а бойкотувати президента Януковича”. “Адже українці варті того, щоб гідно зустріти європейський чемпіонат”, - наголосив він. Лідер “Фронту Змін” зазначив, що «якщо Янукович думає, що його врятує Митний союз із Російської Федерацією, – він глибоко помиляється. Митний союз врятує тільки Росію, а не Януковича». «Янукович заганяє країну в повну ізоляцію. Єдиний шлях відвернути її від цього - звільнити усіх політичних в’язнів і повернути Україну до цивілізованого шляху розвитку», - заявив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в МЗС повідомили, що Україна переносить саміт в Ялті через те, що низка глав європейських держав не зможе взяти в ньому участь.

До цього п’ятеро Президентів європейських країн, зокрема Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії та Чорногорії, прямо заявили про відмову від участі в саміті через справу екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко. Президент Німеччини не заявляв цього прямо, але саме ця причина відмови випливала з коментарів МЗС Німеччини.

Крім того, Президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії і Словенії відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини; при цьому в деяких випадках усе ж була висловлена стурбованість справою Ю.Тимошенко.

Підтвердили свою участь у саміті Президенти Литви, Польщі, Словаччини і Молдови.

Не зважаючи на перенесення ялтинського саміту, Президент Литви Даля Грібаускайте планує відвідати Україну у найближчі дні.