В уряді Італії висловилися за негайне звільнення Тимошенко

Як повідомив на своїй сторінці у Twitter член Комітету з питань закордонних справ Джанні Вернетті, про це йдеться у резолюції, ухваленій 9 травня на засіданні палати.

У документі, зокрема, міститься доручення уряду Італії здійснити конкретні формальні кроки з метою вимоги від України негайно звільнити Ю.Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка з гуманітарних міркувань, враховуючи різке погіршення стану їхнього здоров’я.

У резолюції також зазначається, що умовою згоди Італії на підписання угоди між Євросоюзом та Україною про асоціацію мають стати істотні та радикальні реформи у судовій системі, у сфері верховенства права, захисту прав людини, а також удосконалення демократичних стандартів.