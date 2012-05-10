Зв’язок Азарова: селекторні наради по 10 тисяч і телеграми по 1,7 грн. за слово

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель», пише видання "Наші гроші"

Основним постачальником послуг мобільного зв’язку є ПрАТ «МТС Україна», яке отримає 0,50 млн грн. за 350 тис хвилин корпоративного зв’язку. ПрАТ «Київстар» отримає 0,21 млн грн. за 120 тис хвилин.

ПАТ «Укртелеком» отримає 0,90 млн грн. за орієнтовно 1,3 млн хвилин послуг місцевого телефонного зв’язку та 220 тисяч замовлень міжміського та міжнародного телефонного зв’язку.

Також «Укртелеком» в особі Філії «Дирекція розвитку інфраструктури» отримає 0,15 млн грн. за проведення 15 селекторних нарад в обсязі не більше 28 точок підключення за один захід тривалістю 90 хвилин. Вартість однієї селекторної наради коштуватиме 10 тис грн.

Центр технічної експлуатації №1 Філії спеціалізованого електрозв’язку «Укртелекому» також отримає 35 тис грн. за орієнтовно 300 Вищих Урядових телеграм об’ємом 70 слів. Вартість однієї телеграми становить близько 120 грн., або 1,7 грн. за слово.

ДП «Центральна станція зв’язку» Державної адміністрації залізничного транспорту України отримає 5,5 тис грн. за послуги відомчого місцевого та міжміського телефонного зв’язку тривалістю 150 тис хвилин та послуги «Столу замовлень» тривалістю 3780 хвилин.

Послуги інтернету коштуватимуть 80 тис грн. Половину отримає ПрАТ «Датагруп» за основний канал доступу до мереж та ресурсів поза точкою обміну українським трафіком UA-IX без обмеження трафіку із швидкістю 200 Мбіт/с (симетричний канал). Другу половину суми отримає ТОВ «Адамант» за додатковий канал доступу до інтернету та супроводження в RIPE NCC ресурсів, що зареєстровані за Секретаріатом КМУ. Передбачено забезпечення послуг доступу до мережі та ресурсів підключених до точки обміну українським трафіком UA-IX без обмеження трафіку із швидкістю 1 Гбіт/с (симетричний канал).