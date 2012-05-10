У вівторок, 15 травня, об 11.30 у Києві відбудеться розширене засідання Ради Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України.

В порядку денному засідання - доповідь голови Федерації, одного з організаторів «Податкового майдану» та «Маршу порожніх гаманців» Вячеслава Роя на тему: «Роль та завдання профспілок України на сучасному етапі».

Необхідність формування місця і ролі профспілок в сучасних соціально-економічних системах - одна з ключових проблем сьогодення. Ця проблема спровокована відсутністю адекватної часу ідеології профспілок і, як наслідок, неконкретністю розуміння основної функції профспілок - захисної. На жаль, сьогодні працівник не відчуває захищеності, тобто постійного відчуття упевненості в тому, що ніякі ризики - соціальні, економічні або політичні - не завадять його нормальному життю і праці. Така ситуація призводить до послаблення усієї системи соціально-трудових відносин, є "міною уповільненої дії", яка може знищити національну економіку країни. Сьогодні формування та інституціоналізація колективної дії профспілок є відповіддю на виклик часу. Вона виступає дієвим інструментом побудови громадянського суспільства, посилення його впливу на соціальну і економічну політику держави, сприяє демократизації управління суспільством. Саме тому визначення ролі та пріоритетних завдань профспілок України є необхідною умовою їхнього повноцінного функціонування.

В засіданні візьмуть участь представники членських організацій Федерації, лідери всеукраїнських незалежних профспілок, народні депутати, лідери громадських організацій.

Засідання відбудеться за адресою: Київ, Будинок вчителя, вул. Володимирська 57, в Молодіжній залі (3 поверх, кім. 307).

Початок реєстрації - об 11.00.

Тривалість заходу - до 45 хв.

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