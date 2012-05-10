Прокуратура порушила справу за фальсифікації на виборах сільського голови

16:44, 10 травня 2012
Політика
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Під час перевірки виявилось, що вже після здійснення підрахунку голосів 97 бюлетенів були зіпсовані шляхом поставлення відміток навпроти прізвищ обох кандидатів.

Вибори
За фактом підробки бюлетенів, що використовувались на виборах сільського голови, прокуратурою Косівського району Івано-Франківської області порушено кримінальну справу, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Про це зазначається у відповіді Генеральної прокуратури України на запит народного депутата України Ірини Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі парламентарія.

Зазначений запит депутат направила у відповідь на заяви представників громади села Черганівка Івано-Франківської обл. щодо незаконного перерахунку голосів на позачергових виборах сільського голови та спроби фальсифікації результатів місцевих виборів, які відбулися 18 березня ц. р.

Як зазначається в повідомленні, згідно з результатами підрахунку голосів дільничної виборчої комісії, за кандидата на посаду сільського голови Яремина М.М. проголосував 351 виборець, Копчука Д.Д. – 275, Семенюка М.В. – 38.

У зв’язку зі скаргою Копчука Д.Д., сільською виборчою комісією 20 березня було прийняте рішення про повторний підрахунок голосів, незважаючи на те, що Д.Копчук не надав жодних доказів своїх слів і перераховувати бюлетені не було підстав. За результатами перерахунку було підтверджено попередні результати виборів і постановою комісії від 23 березня ц.р. Яремина М.М. визнано обраним Черганівським сільським головою.

Як зазначається у відповіді ГПУ, при відкритті сейфа комісією виявлено пошкодження аркуша паперу, яким він був опечатаний, та пакунка з бюлетенями за кандидата на посаду сільського голови Яремина М.М. Перевіркою виявлено, що 97 бюлетенів були зіпсовані шляхом поставлення відміток навпроти прізвищ обох кандидатів - Яремина М.М. та Копчука Д.Д. Генпрокуратура інформує, що перевіркою прокуратурою області встановлено, що бюлетені були пошкоджені після здійснення підрахунку голосів, що не вплинуло на результати виборів.

Разом з тим, прокуратурою порушено кримінальну справу за ст.358 ККУ, і винні можуть бути покарані штрафом до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

 

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