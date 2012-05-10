Прокуратура порушила справу за фальсифікації на виборах сільського голови

За фактом підробки бюлетенів, що використовувались на виборах сільського голови, прокуратурою Косівського району Івано-Франківської області порушено кримінальну справу, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

Про це зазначається у відповіді Генеральної прокуратури України на запит народного депутата України Ірини Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі парламентарія.

Зазначений запит депутат направила у відповідь на заяви представників громади села Черганівка Івано-Франківської обл. щодо незаконного перерахунку голосів на позачергових виборах сільського голови та спроби фальсифікації результатів місцевих виборів, які відбулися 18 березня ц. р.

Як зазначається в повідомленні, згідно з результатами підрахунку голосів дільничної виборчої комісії, за кандидата на посаду сільського голови Яремина М.М. проголосував 351 виборець, Копчука Д.Д. – 275, Семенюка М.В. – 38.

У зв’язку зі скаргою Копчука Д.Д., сільською виборчою комісією 20 березня було прийняте рішення про повторний підрахунок голосів, незважаючи на те, що Д.Копчук не надав жодних доказів своїх слів і перераховувати бюлетені не було підстав. За результатами перерахунку було підтверджено попередні результати виборів і постановою комісії від 23 березня ц.р. Яремина М.М. визнано обраним Черганівським сільським головою.

Як зазначається у відповіді ГПУ, при відкритті сейфа комісією виявлено пошкодження аркуша паперу, яким він був опечатаний, та пакунка з бюлетенями за кандидата на посаду сільського голови Яремина М.М. Перевіркою виявлено, що 97 бюлетенів були зіпсовані шляхом поставлення відміток навпроти прізвищ обох кандидатів - Яремина М.М. та Копчука Д.Д. Генпрокуратура інформує, що перевіркою прокуратурою області встановлено, що бюлетені були пошкоджені після здійснення підрахунку голосів, що не вплинуло на результати виборів.

Разом з тим, прокуратурою порушено кримінальну справу за ст.358 ККУ, і винні можуть бути покарані штрафом до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.