Власенко про заяву Кузьміна: Рівень маразму просто зашкалює

Про це він заявив УНІАН, коментуючи відповідну заяву першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

“Рівень маразму продовжує кріпшати. Рівень маразму просто зашкалює”, - сказав він.

За словами С.Власенка, ні син Є.Щербаня Руслан, ні кілер Вадим Болотських не можуть бути свідками по цій справі.

“Говорити про те, що хтось щось бачив та хтось щось чув - це повний абсурд. Мотивів жодних не було. Нехай краще скажуть, що вона вбила Кенеді”, - заявив С.Власенко.

Відповідаючи на запитання, чи означає така заява Р.Кузьміна те, що українська влада навіть під тиском Європи не піде на звільнення Ю.Тимошенко, захисник зауважив, що йдеться не про рішення влади, а про рішення виключно однієї людини. “Мова йде про Віктора Януковича. Якщо Віктор Янукович не ухвалить рішення звільнити Тимошенко - це для нього шлях в нікуди”, - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник генерального прокурора Р.Кузьмін в інтерв’ю інтернет-виданню EurActiv заявив, що Генпрокуратура за два тижні буде готова висунути Ю.Тимошенко обвинувачення в організації та фінансуванні вбивства Є.Щербаня.

“Ми маємо свідчення кількох людей, які прямо вказують на Ю.Тимошенко та П.Лазаренка як людей, що замовили та фінансували вбивство, ми також маємо непрямі свідчення в цьому ж сенсі”, - заявив Р.Кузьмін.