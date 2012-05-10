Пшонка подякував німецьким лікарям

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, сьогодні В.Пшонка висловив вдячність дипломатичними каналами. «Генеральна прокуратура вдячна німецьким лікарям за те, що вони неодноразово приїжджали, за те, що вони й зараз співпрацюють з українськими колегами. На нашу думку, участь німецьких лікарів значно зменшила безпідставне нагнітання ситуації навколо лікування Ю.Тимошенко”, - зауважив генпрокурор.

Він додав, що Ю.Тимошенко неодноразово відмовлялась розпочинати реабілітаційний курс, хоча всі умови для цього були створені у лікарні м. Харкова ще місяць тому.

“Генеральна прокуратура висловлює сподівання, що спільна робота українських і німецьких медиків стане запорукою розмежування політичних, правових та медичних процесів навколо справи Ю.Тимошенко», - наголосив В.Пшонка.

Крім того, в ГПУ наголосили, що стан додержання законів України у сфері медичного забезпечення ув’язнених в країні постійно перебуває на контролі органів прокуратури, вживаються заходи для покращення ситуації із додержанням прав ув’язнених на медичну допомогу в закладах пенітенціарної системи.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 9 травня екс-прем`єр-міністра України Ю.Тимошенко привезли до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові.

Рекомендований міжнародною медичною комісією курс реабілітації проводитимуть лікар з німецької клініки «Шаріте» доктор Лутц Хармс спільно з українськими лікарями.

9 травня Л.Хармс заявив, що Ю.Тимошенко припинила голодовку.

На запитання, як в цілому почувається Ю.Тимошенко, Л.Хармс відповів, що мають місце наслідки голодовки, «вона дуже ослаблена, але ми раді тому, що ми можемо почати відновлювати її сили».

Нагадаємо, Ю.Тимошенко оголосила голодовку 20 квітня, заявивши, що її побили троє співробітників Качанівської колонії під час примусової госпіталізації до лікарні в Харкові.

Представники правоохоронних органів спростовували факт побиття Ю.Тимошенко і те, що вона голодує.