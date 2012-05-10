Регіонал назвав європолітиків маріонетками «режисерки» із колонії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, за його словами, «викликають несприйняття окремі самовпевнені заяви європейських колег, деяких українських опозиціонерів і так званих незалежних аналітиків щодо, мовляв, цілеспрямованого бойкоту української влади з боку лідерів держав-членів ЄС, який може стати початком дипломатичної ізоляції нашої країни».

На переконання В.Зубанова, «подібні відверто деструктивні твердження, які є недалекоглядною спробою виключити нашу державу із загальноєвропейського контексту та євроінтеграційних процесів в угоду одній засудженій за завдання збитків Україні особі, шкодять не лише нашій країні. Від таких огульних закидів програють усі і, насамперед, програє об’єднана Європа».

«Ці заяви, як і заклики до бойкоту Євро-2012, свідчать про маріонеточні умонастрої їхніх авторів, які не хочуть навіть чути об’єктивні факти про стан справ у нашій державі, не бажають самостійно аналізувати події, а лише сліпо вірять усьому філігранно зрежисованому з Качанівки спектаклю, кожен акт якого розпочинається занадто вже вчасно і розрахований винятково на жалісливих іноземних глядачів», - сказав він.

«У цьому контексті хотілося б привернути увагу до об’єктивної, незаангажованої та зваженої позиції керівництва УЄФА, яке на відповідні заяви одразу зауважило, що в асоціації «щодня уважно спостерігають за ситуацією в Україні», однак не бачать причин для внесення змін у графік Євро-2012», - зауважив депутат.

Що ж до скасування Ялтинського саміту лідерів країн Центральної Європи, то, на думку В.Зубанова, лише троє з 16 європейських лідерів, «передусім через власні вузькопартійні інтереси (Албанії, Хорватії та Чехії), прийняли рішення щодо неучасті через внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Іншим же завадили різні об’єктивні обставини».

«Рішення перенести саміт було абсолютно вірним. Щонайменше, це дозволить зекономити значні бюджетні кошти, які сьогодні більш доцільно направити на реалізацію соціальних ініціатив Президента. Очевидно, що далеко не всі в європейських інституціях та серед членів ЄС із «розпростертими обіймами» чекають на Україну. Ми добре знаємо ставлення кожного члена Євросоюзу», - заявив В.Зубанов.

«Водночас, об’єктивно аналізуючи розвиток останніх подій як навколо саміту країн Центральної Європи, проведення Євро-2012, підписання Угоди про асоціацію, ми просто не можемо не звертати уваги на останні доволі цікаві ініціативи керівництва Росії щодо розвитку інтеграційних процесів у рамках СНД та євразійського регіону», - заявив він.

«Хоча євроінтеграція, безперечно, і надалі залишатиметься зовнішньополітичним пріоритетом України, втім, пропозиції російської сторони, безперечно, особливо у світлі останніх подій, вивчатимуться найбільш ретельно. І, можливо, нам варто повернутися до розгляду інтеграційних проектів на пострадянському просторі», - сказав В.Зубанов.