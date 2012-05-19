Литвин прогнозує, що у регіоналів скоро «запал зникне і зів’яне ситуація»

Про це сказав голова парламенту Володимир Литвин в інтерв’ю «5-му каналу».

За його словами, «це невдоволення з одного та іншого боку буде врівноважене». Він додав, що «сьогодні люди, які демонструють активність з усіх боків, вони демонструють її для начальства, для того, щоб ті їх записали в перші ряди списків (виборчих. - УНІАН)».

Голова Верховної Ради наголосив, що «йти на округ дуже мало хто хоче». Бо, як він додав, «коли вони побачать, де їх поставили», то тоді «цей запал зникне» і «зів’яне ситуація».

«Буде кволість демонструватися. А агресивність і натиск, і штурм будуть демонструвати ті, які відчують, що вони мають гарантію бути в парламенті», - зазначив В.Литвин.